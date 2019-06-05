В Будапеште нашли тела двух туристов

Число жертв крушения прогулочного катера возросло до 11, еще 17 человек остаются пропавшими без вести.

Тело туриста из Южной Кореи обнаружили в 58 км от места происшествия. Кроме того, дайверы нашли тело женщины в затонувшем катере на глубине девяти метров под водой.

Проведение поисковой операции затруднено из-за быстрого течения Дуная, высокого уровня воды в реке и низкой видимости под водой.

Столкновение теплоходов произошло 29 мая. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.