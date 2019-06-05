Мэр Лондона назвал Трампа 11-летним ребенком

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что не обиделся на президента США Дональда Трампа, который перед официальным визитом в британскую столицу назвал его «отмороженным неудачником».

«Такое сделал бы разве что 11-летний ребенок», — сказал Хан. «Но ему решать, как себя вести. Я не буду отвечать подобным образом. Я думаю, что ниже моего достоинства писать детские твиты и оскорбления», — добавил он, передает Би-би-си .

Мэр Лондона ожидал, что США будут больше походить на пример для подражания.

Накануне Трамп прибыл в Британию с трехдневным визитом.