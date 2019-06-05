Аргентинец почти 20 лет держал супругу в заточении

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Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену.

Женщине сейчас 43 года. По данным телеканала TN, в течение долгого времени она была прикована к ножке кровати, ее муж часто избивал ее и оказывал психологическое давление.


В Лельчицком районе муж убил жену после 30 лет совместной жизни

Изредка ей разрешалось говорить с родственниками, но по заранее спланированному ее мужем сценарию. Соседям она была известна не под своим настоящим именем.

Женщине удалось сбежать, когда ее муж забыл запереть дверь. Она села в первое попавшееся такси, добралась до телефона и позвонила родственникам.
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Тэги: Аргентина супруги насилие

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