Аргентинец почти 20 лет держал супругу в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену.

Женщине сейчас 43 года. По данным телеканала TN , в течение долгого времени она была прикована к ножке кровати, ее муж часто избивал ее и оказывал психологическое давление.

Изредка ей разрешалось говорить с родственниками, но по заранее спланированному ее мужем сценарию. Соседям она была известна не под своим настоящим именем.

Женщине удалось сбежать, когда ее муж забыл запереть дверь. Она села в первое попавшееся такси, добралась до телефона и позвонила родственникам.