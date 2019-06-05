Ложные сообщения о минировании в Минске поступали из-за рубежа

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Его комментарий размещен на YouTube-канале агентства «Минск-Новости».

«Электронные следы всегда остаются. И мы в качестве доказательств имеем такие следы. Но я сегодня не могу похвастаться тем, что мы задержали злоумышленников. С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом», — сказал глава МВД.

«Все те, кто сообщал о таких, скажем так, "закладках" на территории Республики Беларусь, были задержаны. Иностранцев, к сожалению, мы сегодня не смогли ни просчитать, ни задержать. Это дело будущего», — сказал Шуневич.

По его словам, для пресечения таких инцидентов, в том числе, во время предстоящих в Минске Европейских игр выработан алгоритм: ряд объектов будет взят под круглосуточную охрану заранее.


Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

С конца марта в Минске неоднократно «минировали» различные объекты. Так, 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала. 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре «Галерея». 27 апреля поступило сообщение о минировании станции метро «Уручье». 29 апреля неизвестный сообщил о минировании железнодорожного вокзала, гостиницы «Хилтон» и аэропорта. 18 мая в милицию поступило сообщение о минировании ТРЦ «Галерея». 28 мая на электронную почту Нацбанка поступило анонимное сообщение о том, что здание заминировано.
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Тэги: ложное минирование вокзал заминирование Персона: Игорь Шуневич Город: Минск

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