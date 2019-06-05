Правительство одобрило поправки в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией
Проект Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2020 года одобрен в качестве основы для проведения переговоров.
Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по этому проекту, разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Объем военно-технического сотрудничества Беларуси и России превысил миллиард долларов с 2001 года, сообщает агентство