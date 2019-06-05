Правительство одобрило поправки в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией

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Проект Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2020 года одобрен в качестве основы для проведения переговоров.


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Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по этому проекту, разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Объем военно-технического сотрудничества Беларуси и России превысил миллиард долларов с 2001 года, сообщает агентство «Минск-Новости». Как ранее отметил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, спектр взаимных интересов очень широк — от поставок продукции и комплектующих до совместных научно-исследовательских и практических проектов в оборонной сфере.
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Тэги: Рособоронэкспорт Беларусь-Россия Персона: Александр Михеев

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