На продавца могилевского магазина завели уголовное дело

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Могилевчанку подозревают в хищении денежных средств с помощью штрих-кода для отмены покупок на протяжении года.

Фото: СК

По сообщению Следственного комитета, 30-летняя могилевчанка нашла утерянный коллегой штрих-код и с июня 2018 по май 2019 года использовала его для хищения денежных средств. Продавец не выдавала чек покупателю, делала его отмену и присваивала наличные деньги из кассы.

На нее завели уголовное дело. Точный ущерб магазину пока не вычислили.
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Тэги: продавец кража магазин Город: Могилев

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