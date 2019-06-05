На продавца могилевского магазина завели уголовное дело

Могилевчанку подозревают в хищении денежных средств с помощью штрих-кода для отмены покупок на протяжении года.

Фото: СК

По сообщению Следственного комитета, 30-летняя могилевчанка нашла утерянный коллегой штрих-код и с июня 2018 по май 2019 года использовала его для хищения денежных средств. Продавец не выдавала чек покупателю, делала его отмену и присваивала наличные деньги из кассы.

На нее завели уголовное дело. Точный ущерб магазину пока не вычислили.