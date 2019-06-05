Мужчина утонул на «белорусских Мальдивах» в Волковысском районе

Ранее 35-летний белорус считался пропавшим без вести.

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В последний раз его видели живым в середине апреля на обрывистом берегу технического водоема возле Красносельского, где запрещено купаться, сообщили в областном УСК. Свидетели рассказали, что тот вместе со знакомым распивал спиртные напитки, а на следующее утро пропал.

Его тело извлекли из карьера 31 мая. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины не носит криминальный характер.