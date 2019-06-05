Лукашенко принял бывшего президента Украины

Леонид Кучма вновь назначен украинским представителем в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко и Кучма тепло приветствовали друг друга. «Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — сказал Лукашенко.

Глава Беларуси особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. «Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот — основа отношений — только официально зарегистрированный 5,5 млрд долларов», — сказал он.

3 июня стало известно, что Кучма вновь назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе (Украина — ОБСЕ — Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Он заявил, что в сложные для Украины времена он «всегда привык принимать решения и выполнять их».

Последнее заседание контактной группы состоялось 24 апреля. Тогда сторонам не удалось договориться об объявлении «пасхального перемирия».