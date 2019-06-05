Известного «вора в законе» по кличке «Молдован» задержали в Украине

Несмотря на запрет, криминальный «авторитет» снова вернулся в Украину, но был схвачен в Хмельницком.

Фото: пресс-служба СБУ

По сообщению Службы безопасности Украины, гражданин Молдовы был судим за совершение тяжких преступлений и, несмотря на запрет въезда, снова прибыл в соседнее государство.

«Вора в законе» задержали в рамках начатого уголовного производства по статье «незаконное пересечение» государственной границы.

Ранее сообщалось, что в Украине задержали российского «вора в законе» из базы Интерпола «Батыра Бухарского», который купил украинское гражданство, а в конце марта из Украины выдворили грузинского «вора в законе» «Валеру Кутаисского».