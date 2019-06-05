Известного «вора в законе» по кличке «Молдован» задержали в Украине

/ Мир
Просмотров: 118

Несмотря на запрет, криминальный «авторитет» снова вернулся в Украину, но был схвачен в Хмельницком.

Фото: пресс-служба СБУ


Видеофакт. Украинский спецназ со стрельбой задержал криминального авторитета

По сообщению Службы безопасности Украины, гражданин Молдовы был судим за совершение тяжких преступлений и, несмотря на запрет въезда, снова прибыл в соседнее государство.

«Вора в законе» задержали в рамках начатого уголовного производства по статье «незаконное пересечение» государственной границы.

Ранее сообщалось, что в Украине задержали российского «вора в законе» из базы Интерпола «Батыра Бухарского», который купил украинское гражданство, а в конце марта из Украины выдворили грузинского «вора в законе» «Валеру Кутаисского».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вор в законе криминальный авторитет Украина Город: Хмельницкий

Другие материалы на эту тему:

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

На пост президента Украины претендуют два бывших посла в Беларуси

На пост президента Украины претендуют два бывших посла в Беларуси