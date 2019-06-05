В Украине раскрыли сеть информаторов ФСБ среди силовиков

Правоохранители подозревают сотрудника управления Службы безопасности Украины в Одесской области и троих пограничников Мариупольского отряда в передаче секретной информации ФСБ России.

Контрразведка СБУ установила, что гражданин Украины, офицер запаса ВСУ, причастен к разведывательной деятельности в пользу ФСБ РФ, сообщают «Українськi новини» со ссылкой на материалы суда в среду, 5 июня.

Офицер осуществлял сбор с целью передачи представителям российских спецслужб сведений, составляющих государственную тайну; оказывал им помощи в проведении подрывной деятельности против Украины; участвовал в организации покушения на убийство сотрудника СБУ. Кроме того, подозреваемый занимался вербовкой сотрудников украинских правоохранительных органов.

«В судебных определениях сообщается, что с целью осуществления своей преступной деятельности, подозреваемый установил связь с сотрудником УСБУ в Одесской области Повелько Р.К. (скорее всего, речь идет о полковнике Руслане Кузьмиче Повелько, бывшем начальнике Новоазовского межрайонного отдела СБУ)», — говорится в сообщении.

Кроме того, установлены три сотрудника Госпогранслужбы, которые также передавали секретную информацию подозреваемому.