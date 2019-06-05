Цукерберг, Безос и основатели Google мигом лишились 16 млрд долларов
Акции Facebook, Amazon и Google обвалились из-за новостей о том, что американские власти думают начать в отношении них антимонопольные проверки.
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Цукерберг лишился 4,8 млрд — теперь сумма его активов составляет 61,2 млрд. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж обеднели на 2,6 млрд и 2,7 млрд соответственно.
Федеральная торговая комиссия США намерена начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст хочет проверить Apple и Google. Крупнейшие американские технологические корпорации уже неоднократно критиковали за монополизацию рынка.
Окончательное решение власти США пока не приняли.