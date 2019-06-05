Цукерберг, Безос и основатели Google мигом лишились 16 млрд долларов

Акции Facebook, Amazon и Google обвалились из-за новостей о том, что американские власти думают начать в отношении них антимонопольные проверки.

Как сообщает Forbes , самый сильный удар нанесен по состоянию основателя и гендиректора Amazon Джеффа Безоса. Сохранив статус самого богатого человека в мире, он все же потерял 6,5 млрд долларов. Его состояние сократилось до 139,8 млрд.

Цукерберг лишился 4,8 млрд — теперь сумма его активов составляет 61,2 млрд. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж обеднели на 2,6 млрд и 2,7 млрд соответственно.

Федеральная торговая комиссия США намерена начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст хочет проверить Apple и Google. Крупнейшие американские технологические корпорации уже неоднократно критиковали за монополизацию рынка.

Окончательное решение власти США пока не приняли.