В Гродно начался суд по делу о дедовщине в училище олимпийского резерва

Рассмотрение дела о дедовщине в Гродненском государственном училище олимпийского резерва началось в суде Октябрьского района Гродно.

На скамье подсудимых трое бывших воспитанников училища — Артур Тубелевич, Ян Халупа и Демьян Воронович, которым 19-20 лет. Их обвиняют в злостном хулиганстве и грабеже. Дело рассматривает судья Татьяна Гергель.

Все трое были исключены из училища. Молодые люди сейчас нигде не учатся и не работают. До суда их не задерживали.

Потерпевшими признаны 16 подростков 14-16 лет. В суде с ними находятся родители или лица, их заменяющие. Во время всего процесса в зале присутствует психолог.

Согласно государственному обвинению, которое зачитал прокурор, издевательства над подростками продолжались более года — с сентября 2017 до ноября 2018-го.

Старшие воспитанники училища избивали младших. Били в грудь кулаком, иногда в боксерской перчатке, ногой в спортивной обуви по ягодицам. Некоторым обвиняемые делали надрезы ножом в районе плеча и лопатки. В некоторых случаях обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Издевательства обычно происходили в комнате общежития, где жили воспитанники, в присутствии других учащихся, после отбоя.

Согласно обвинению, поводом для насилия не раз становилась проверка успеваемости по учебным дисциплинам. Причин для издевательств могло и не быть.

Вороновича также обвиняют в том, что он открыто похитил продукты одного из подростков на сумму не менее 45 рублей. Прокурор подробно перечислила состав краденого: колбаса, котлеты, жареная курица, пицца, печенье, кексы, конфеты, помидоры, огурцы и т.д.

Тубелевич и Халупа свою вину полностью отрицают, Воронович признал только один из эпизодов насилия.

По решению суда сначала будут допрошены потерпевшие и свидетели, а затем — обвиняемые, так как они не признают свою вину.