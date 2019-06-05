В Беларуси с осени заработают новые правила автострахования

У белорусских водителей появились новые возможности при оформлении договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (так называемая «автогражданка»).

По словам руководителя главка страхового надзора Министерства финансов Сергея Осенко, автовладельцам теперь не над будет ходить по страховым канторам – оформить договор можно будет не выходя из дома в электронном виде.

Ожидается, что сервис, через который можно будет застраховаться, будет работать круглосуточно. Это означает, что не будет условных с 8 до 20 часов – необходимую операцию на своем компьютере, планшете, телефоне можно будет провести в любое время дня и ночи.

Кроме этого, автовладельцу не надо будет иметь при себе бумажный вариант договора – любой сотрудник Госавтоинспекции без проблем сможет проверить его наличие по внутренней базе данных.

Новшества заработают с 1 сентября.