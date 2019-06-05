СК: 33-летний мужчина ранил себя, чтобы отвести подозрения в убийстве жены

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Барановичские следователи подозревают 33-летнего местного жителя в убийстве супруги.

Как сообщили в Следственном комитете, тело женщины было обнаружено по месту жительства ее свекром – невестка не вышла на работу, и он решил узнать, что произошло.


Осужденного за изнасилование подозревают в убийстве девушки, совершенном 18 лет назад

Прибывшие по месту происшествия правоохранители увидели, что смерть носит криминальный характер.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия позволили правоохранителям сделать вывод: к убийству женщины имеет прямое отношение ее муж.

Интересно, что он находился в этой же квартире с колото-резаными ранениями.

По предварительным данным, мужчина сам причинил себе телесные повреждения, желая скрыть совершенное им убийство. В настоящее время он находится в больнице.
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Тэги: убийство поножовщина Город: Барановичи

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