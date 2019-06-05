Сегодня вечером Беларусь будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 218

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщили синоптики, сегодня с 16:20 до 21:00 на большей части территории страны и в Минске ожидаются грозы.

В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: оранжевый уровень опасности штормовое предупреждение грозы

Другие материалы на эту тему:

Каких бед натворил шторм в стране в пятницу (фото, видео)

Каких бед натворил шторм в стране в пятницу (фото, видео)

Беларусь завалит снегом

Беларусь завалит снегом

Будьте готовы: в Беларуси снова заштормит

Будьте готовы: в Беларуси снова заштормит