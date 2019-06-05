Сегодня вечером Беларусь будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщили синоптики, сегодня с 16:20 до 21:00 на большей части территории страны и в Минске ожидаются грозы.

В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

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