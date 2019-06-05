Линкявичюс: с Беларусью нужен контакт и диалог — это понятно

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 89

Литва понимает необходимость поддержания диалога с Беларусью, заявил журналистам литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс 5 июня в Вильнюсе после встречи с избранным президентом Гитанасам Науседой.

По словам чиновника, пишет Delfi, разговор с новым главой государства касался в основном вопросов внешней политики, в том числе отношений официальных Вильнюса и Минска.


Новый президент Литвы пообещал поддерживать диалог с Беларусью

Линкявичус отметил, что отношения между двумя странами «всегда были избирательными».

«Там, где возможно, где есть позитив, мы всегда помогали, делали это и когда председательствовали в ЕС. Даже были одни, без поддержки, — заявил министр. — Но есть такие сферы, как Островец (строящаяся Белорусская АЭС в Гродненской области. — БелаПАН.), где мы не раз [выступали против], тем более что наши соседи неправы. А то, что нужен контакт и диалог, — это понятно».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва Персона: Линас Линкявичюс Гитанас Науседа

Другие материалы на эту тему:

Кто создает ажиотаж с записью на визу в посольство Литвы?

Кто создает ажиотаж с записью на визу в посольство Литвы?

Литва бьет тревогу: политика Минска зависит от российской разведки

Литва бьет тревогу: политика Минска зависит от российской разведки

В случае ядерной аварии на БелАЭС Литва эвакуирует 6 тысяч человек

В случае ядерной аварии на БелАЭС Литва эвакуирует 6 тысяч человек

Что мешает Минску и Брюсселю подписать соглашение о приоритетах партнерства

Что мешает Минску и Брюсселю подписать соглашение о приоритетах партнерства