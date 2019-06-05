Линкявичюс: с Беларусью нужен контакт и диалог — это понятно

Литва понимает необходимость поддержания диалога с Беларусью, заявил журналистам литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс 5 июня в Вильнюсе после встречи с избранным президентом Гитанасам Науседой.

По словам чиновника, пишет Delfi, разговор с новым главой государства касался в основном вопросов внешней политики, в том числе отношений официальных Вильнюса и Минска.

Линкявичус отметил, что отношения между двумя странами «всегда были избирательными».

«Там, где возможно, где есть позитив, мы всегда помогали, делали это и когда председательствовали в ЕС. Даже были одни, без поддержки, — заявил министр. — Но есть такие сферы, как Островец (строящаяся Белорусская АЭС в Гродненской области. — БелаПАН.), где мы не раз [выступали против], тем более что наши соседи неправы. А то, что нужен контакт и диалог, — это понятно».