В Беларуси на одного жителя в атмосферу выбрасывается 130 кг вредных веществ, в Европе – 80

В Беларуси ежегодно в атмосферу выбрасывается 130 килограммов вредных веществ в расчете на одного жителя. Такую цифру обнародовала 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, пресс-служба Программы развития ООН в Беларуси (ПРООН).

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«Если мы сравним выбросы вредных веществ в атмосферу на душу населения в Беларуси и в Европе, то у нас выбрасывается 130 кг на человека в год, в Европе — 80 кг, при том что там плотность населения, а значит и количество источников выбросов, выше, — цитирует пресс-служба руководителя международной экспертной группы Human Dynamic в рамках программы «Улучшение качества воздуха и управление окружающей средой в Беларуси» (SAQEM) Александра Гребенькова. — Поэтому мы ориентируемся на лучшие практики и стандарты наших соседей в создании условий, когда качество атмосферного воздуха улучшается. Как следствие, в рамках одного из направлений масштабной программы SAQEM будет улучшена техническая база страны по мониторингу качества атмосферного воздуха».

Как сообщает ПРООН, ежегодно не менее 7 млн человек погибают от загрязнения воздуха. Загрязненная атмосфера также влияет на глобальное изменение климата на планете.

Беларусь присоединилась к ряду международных конвенций по трансграничному переносу воздушных загрязнений, борьбе с климатическими изменениями, охране озонового слоя и другим экологическим проблемам, отмечает ПРООН.

Сегодня эксперты готовятся к ратификации Беларусью протокола о регистрах выбросов и переносах загрязнителей к Орхусской конвенции, протоколов по летучим органическим соединениям, тяжелым металлам, стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, а также Гетеборгского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.

Параллельно с работой экспертов в Беларуси началось активное вовлечение общественности в принятие экологических решений. Один из компонентов SAQEM — проект «Экомониторинг», который реализует ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Проект предлагает разные форматы участия в общественном экологическом мониторинге, движении «Зеленых школ». Оборудование для мониторинга качества атмосферного воздуха будет работать и на 18 пилотных площадках «Зеленых школ».

Таким образом, школьники в Беларуси смогут участвовать в наблюдениях за состоянием атмосферного воздуха.

Проекты, реализуемые ПРООН в Беларуси при финансовой поддержке ЕС и Глобального экологического фонда в партнерстве с Минприроды, вносят значительный вклад в борьбу с загрязнением воздуха в стране.

Так, прямое сокращение выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла пилотных инициатив проекта ПРООН/ГЭФ «Зеленые города» за счет повышения эффективности городского транспорта в Полоцке и Новополоцке (Витебская область) составит 77,8 тыс. тонн углекислого газа. В Новогрудке (Гродненская область) в результате реализации запланированных проектных инициатив по энергоэффективности ожидается совокупное сокращение выбросов парниковых газов до 81 тыс. тонн углекислого газа в эквиваленте.

Восстановление деградированных и неэффективно осушенных болот позволит Беларуси предотвратить выбросы в атмосферу 5.419.756 тонн углекислого газа за 20 лет. Такое сокращение выбросов станет возможным благодаря двум проектам ПРООН/ГЭФ — «Ветландс» и «Торфяники-2».