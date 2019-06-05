О чем Макей говорил с новым послом РФ Мезенцевым

В среду, пятого июня, прибывший в Минск новый посол России в Беларуси вручил министру иностранных дел Владимиру Макею копии верительных грамот (оригиналы в ходе торжественной церемонии будут вручены Александру Лукашенко).

Фото пресс-службы МИД

Как стало известно Naviny.by , в время встречи стороны обсудили «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества» и взаимодействие двух государств в рамках интеграционных объединений.

Макей поздравил Мезенцева с началом работы в Беларуси, сообщает пресс-служба МИД, а также выразил надежду на его активную работу для дальнейшего укрепления двусторонних белорусско-российских отношений.

Напомним, российский сенатор Дмитрий Мезенцев был назначен Владимиром Путиным главой дипломатической миссии в нашей стране 30 апреля.

Он сменил Михаила Бабича, который возглавлял посольство в Минске около восьми месяцев.

Как считают эксперты, причиной увольнения Бабича стали напряженные отношения с белорусским руководством.

В Минск Мезенцев прибыл 2 июня.