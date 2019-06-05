На границе продолжается транспортный коллапс
Более 1300 большегрузных автомобилей скопилось в среду вечером на участке белорусской границы со странами Евросоюза.
Как обычно, больше всего фур стоит в очереди на литовском направлении – более 950:
- «Каменный Лог» – более 420;
- «Бенякони» – более 220;
- «Привалка» – более 160;
- «Котловка» – более 150.
Свой выезд в Латвию ожидают более 270 грузовиков:
- «Григоровщина» – более 180;
- «Урбаны» – более 90.
В двух пунктах пропуска с польской стороной «загорают» свыше 80 большегрузов:
- «Брузги» – более 50;
- «Берестовица» – более 30.
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