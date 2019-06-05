На границе продолжается транспортный коллапс

/ Общество
Просмотров: 95

Более 1300 большегрузных автомобилей скопилось в среду вечером на участке белорусской границы со странами Евросоюза.

Как обычно, больше всего фур стоит в очереди на литовском направлении – более 950:

  • «Каменный Лог» – более 420;
  • «Бенякони» – более 220;
  • «Привалка» – более 160;
  • «Котловка» – более 150.

Свой выезд в Латвию ожидают более 270 грузовиков:

  • «Григоровщина» – более 180;
  • «Урбаны» – более 90.

В двух пунктах пропуска с польской стороной «загорают» свыше 80 большегрузов:

  • «Брузги» – более 50;
  • «Берестовица» – более 30.

Ранее Naviny.by писали, что в пункте пропуска «Каменный Лог» в течение четырех дней будет проводиться дорожный ремонт, что скажется на трафике транспорта.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: очереди фур на границе