На границе продолжается транспортный коллапс

Более 1300 большегрузных автомобилей скопилось в среду вечером на участке белорусской границы со странами Евросоюза.

Как обычно, больше всего фур стоит в очереди на литовском направлении – более 950:

«Каменный Лог» – более 420;

«Бенякони» – более 220;

«Привалка» – более 160;

«Котловка» – более 150.

Свой выезд в Латвию ожидают более 270 грузовиков:

«Григоровщина» – более 180;

«Урбаны» – более 90.

В двух пунктах пропуска с польской стороной «загорают» свыше 80 большегрузов:

«Брузги» – более 50;

«Берестовица» – более 30.