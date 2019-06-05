Кучма рассказал, какие цели преследует Зеленский на Донбассе

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Новый президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в установлении мира на юго-востоке страны. Об этом заявил журналистам представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта (ТКГ) Леонид Кучма 5 июня в Минске по итогам очередного раунда переговоров ТКГ.

Фото пресс-службы президента Украины

«Мы приехали с «дорожной картой» от президента Украины. Президент действительно хочет, чтобы был мир в этом регионе, — сказал Кучма. — Все услышали, что украинская сторона хочет решить эти проблемы».


Минские соглашения при Зеленском можно реанимировать, — советник президента

Основными проблемными моментами в урегулировании конфликта Кучма назвал прекращение огня и обмен пленными. Предложения об этом стороны разработают до следующего заседания группы, которая запланирована на 19 июня, сказал он.

По словам представителя Украины в ТКГ, сегодня «тон дискуссии был совсем другим, чем до этого времени».

80-летний бывший президент страны Леонид Кучма (1994-2005) снова возглавил украинскую часть ТКГ после просьбы Зеленского. Кучма работал в ТКГ с февраля 2015 года по октябрь 2018-го.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Владимир Зеленский Леонид Кучма Город: Минск

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