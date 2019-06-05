Сайдик о предложениях Киева самопровозглашенным ДНР и ЛНР: это может стать настоящим прогрессом
Официальный Киев предлагает прекратить экономическую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил журналистам 5 июня в Минске спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров.
Эту инициативу, по его словам, озвучил вернувшийся в переговорный процесс в качестве представителя Украины экс-президент страны Леонид Кучма, и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР поддержали это предложение.
Дипломат напомнил, что блокада фактически действовала с марта 2017 года, и выразил надежду на благополучное разрешение ситуации.
Кроме того, сообщил Сайдик, по инициативе Киева стороны «высказали намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской». «Это было бы настоящим прогрессом», — считает Сайдик.
Он сообщил, что полуторамесячный перерыв в работе ТКГ был обусловлен «известными политическими переменами в Украине». «Должен сказать, перерыв был нужным и полезным», — сказал спецпредставитель ОБСЕ.
Сегодняшнюю дискуссию на заседании он назвал конструктивной, что «вселяет оптимизм».
Сайдик, по его словам, рад тому, что Кучма «вернулся в наш круг».
Представитель ОБСЕ приветствовал также назначение новых представителей Украины в гуманитарной подгруппе и нового координатора подгруппы по безопасности — представителя Турции Яшар Халита Чевика.
В подгруппе по гуманитарным вопросам, отметил Сайдик, продолжились дискуссии об обмене удерживаемыми лицами и о поиске пропавших без вести. Экономическая подгруппа продолжила обсуждение восстановления водоснабжения на Донбассе, политическая — вновь обсуждала вопросы амнистии, местных выборов и имплементации «формулы Штайнмайера».
Сайдик подтвердил, что следующее заседание ТКГ пройдет 19 июня.