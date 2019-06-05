Группа «Маршируй, детка!» представила Макею предложения по противодействию домашнему насилию

Активистка инициативы за принятие закона о противодействии домашнему насилию «Маршируй, детка!» Марина Корж обсудила с главой МИД Владимиром Макеем положение женщин в белорусском обществе и внесла ряд предложений.

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Корж сообщила БелаПАН, что встретиться и обсудить вопрос о важности разработки закона о противодействии домашнему насилию министр обещал ей на конференции, посвященной 10-летию Восточного партнерства, 14 мая в Брюсселе (Бельгия).

«Тогда я задала господину Макею вопрос, что мы, как гражданское общество, можем сделать, чтобы закон по противодействию домашнему насилию появился. Он обещал встретиться со мной и обсудить это в деталях. Сегодня у нас состоялась встреча-консультация с министром», — сказала Корж.

По словам активистки, стороны обсуждали статистику, уязвимые группы и необходимость специализированного закона о домашнем насилии.

«Беларусь подписала Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и наличие отдельного закона — одно из важных требований документа. Обсуждение этого вопроса сейчас заглохло, хочется его реанимировать и вернуться к разработке более совершенного законодательства», — отметила собеседница.

Она сообщила, что представила главе МИД конкретные предложения для разработки закона о противодействии домашнему насилию.

«Мы предложили инициировать создание рабочей группы в парламенте по разработке законопроекта о противодействии домашнему насилию. Пригласить спецдокладчицу ООН по вопросу насилия в отношении женщин, его причинах и последствиях Дубравку Симонович, а также включить в план подготовки законопроектов на 2020 год разработку комплексного закона по предупреждению домашнего насилия, — сказала активистка. — Понятно, что МИД не может на это напрямую влиять, но мы обсуждали различные варианты развития событий».

Корж отметила, что результатами встречи она удовлетворена. «Мы поговорили о том, что действующее законодательство на данный момент не защищает все группы населения, — сказала она. — Например, это бывшие супруги, которые живут на одной территории, пожилые, которых бьют дети или опекуны, несовершеннолетние, над которыми издеваются родители или близкие. МИД также обеспокоен существующей ситуацией. Мне кажется, мы друг друга услышали. Договорились поддерживать связь и вести диалог дальше».