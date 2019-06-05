Мировые лидеры отметили 75-летие высадки союзников в Нормандии

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Мировые лидеры, среди которых президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, отметили в британском Портсмуте 75-летие высадки союзников в Нормандии.

Anj с сайта baesystems.com

Как сообщается, мероприятие включало музыкальные выступления и чтение исторических документов. В частности, Трамп зачитал молитву, с которой 32-й президент США Франклин Рузвельт выступал по радио после начала операции в 1944-м.

В мероприятиях приняла участие королева Великобритании Елизавета II.

 

Ранее сообщалось, что впервые за 15 лет президента России не пригласили на подобные мероприятия.

75-лет назад Портсмут стал базой для подготовки операции против нацистов.
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Тэги: Вторая мировая война D-Day Город: Портсмут

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