Мировые лидеры отметили 75-летие высадки союзников в Нормандии
Мировые лидеры, среди которых президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, отметили в британском Портсмуте 75-летие высадки союзников в Нормандии.
Как сообщается, мероприятие включало музыкальные выступления и чтение исторических документов. В частности, Трамп зачитал молитву, с которой 32-й президент США Франклин Рузвельт выступал по радио после начала операции в 1944-м.
В мероприятиях приняла участие королева Великобритании Елизавета II.
Ранее сообщалось, что впервые за 15 лет президента России не пригласили на подобные мероприятия.
75-лет назад Портсмут стал базой для подготовки операции против нацистов.