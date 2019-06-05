Украинский эксперт: прежде, чем Минску поддерживать антиукраинские решения Москвы, стоит задуматься о нашем рынке

Когда Беларусь публично поддерживает антиукраинские решения России, ей стоит помнить об украинском рынке. Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружений (Киев) Михаил Самусь на заседании экспертно-аналитического клуба «Беларусь и Украина: перспективы развития отношений после украинских выборов».

«Если Беларусь будет постоянно демонстрировать публичную поддержку антиукраинских решений России, например, в отношении Крыма, я не исключаю, что украинское руководство будет вынуждено поставить вопрос: почему страна, которая действует против Украины, пользуется преференциями на нашем рынке больше, чем другие. Потому я призвал к прагматизму, но не одностороннему, чтобы продавать в одни ворота, но и для белорусской стороны. Когда Беларусь голосует в ООН, надо, чтобы она помнила, что есть рынок Украины, что нельзя разорвать экономику и международные отношения. Пока это удается, но в определенный момент это может стать под вопрос», — сказал Самусь, отвечая на вопрос БелаПАН, возможно ли противодействие белорусскому бизнесу в Украине по причине того, что Минск является военно-политическим союзником Москвы.

По словам эксперта, украинский рынок движется к либерализации и равному доступу всех игроков. «Беларусь пока пользуется тем, что до этого она играла на рискованном рынке, а когда рынок станет более стабильным и привлекательным, сюда придут другие игроки. И тогда уже Украина может выбирать и принимать решения с учетом политического фактора», — отметил он.

Как считает директор центра мировой политики Евгений Магда, такие действия вполне возможны. Он упомянул Павла Гриба, похищенного на территории Беларуси в 2017 году: «Это возможно, потому что трагический случай с Павлом Грибом показателен. Лукашенко — один из самых популярных политиков в Украине, и украинскому обывателю трудно пояснить, как могло в Беларуси такое случиться, что 19-летного парня выкрали чужие спецслужбы и оперативно вывезли в Краснодар. Поэтому действия под чужим флагом против Беларуси на украинской территории — это реалистичный сценарий, поэтому нам надо формировать собственные национальные интересы, чтобы их артикулировать и максимально четко отстаивать, находя точки соприкосновения».

Как заявил директор спецпроектов украинского научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, если белорусские компании будут соблюдать местное законодательство, а их действия не будут угрожать экономической безопасности страны, никаких дискриминационных мер против белорусского государства приниматься не будет.

«Но, с другой стороны, преференций не ожидается, поскольку рынки становятся либеральными и конкурентными и государство имеет все меньше рычагов влияния на эти рынки, заставлять кого-то покупать у кого-то или продавать что-то. Если вы принимаете это — добро пожаловать в Украину», — заявил Рябцев.