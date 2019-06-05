Итальянские депутаты решили дружить с Беларусью

Лидер фракции «Братья Италии» в Палате депутатов Франческо Лоллобриджид возглавил созданную в парламенте группу дружбы и сотрудничества с Беларусью.

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Созданию данного объединения предшествовала работа, которая проводилась по линии Совета Республики.

Как отметили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента, принятое итальянцами решение подтверждает намерения этой европейской страны «укреплять межпарламентское сотрудничество с Беларусью».

По мнению белорусских «сенаторов», группа «будет содействовать более динамичному развитию связей между странами в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах».