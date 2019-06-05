Итальянские депутаты решили дружить с Беларусью

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Лидер фракции «Братья Италии» в Палате депутатов Франческо Лоллобриджид возглавил созданную в парламенте группу дружбы и сотрудничества с Беларусью.

Фото pixabay.com

Созданию данного объединения предшествовала работа, которая проводилась по линии Совета Республики.


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Как отметили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента, принятое итальянцами решение подтверждает намерения этой европейской страны «укреплять межпарламентское сотрудничество с Беларусью».

По мнению белорусских «сенаторов», группа «будет содействовать более динамичному развитию связей между странами в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах».
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Тэги: Беларусь-Италия Персона: Франческо Лоллобриджид

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