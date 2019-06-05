Фотофакт. На калужском полигоне уничтожили крупную партию фруктов из Беларуси

Крупная партия фруктов из Беларуси была уничтожена на одном из полигонов Калужской области.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, во время рейда мобильных групп на территории области были задержаны три фуры, которые перевозили яблоки и груши (общий вес составил 65,88 тонны).

В ходе проверки выяснилось, что по маркировке на упаковках данная продукция перевозилась из Польши в Беларусь, но незаконно попала на территорию России.