На белорусах испытали разработку «Сколково» по борьбе с храпом

Экс-руководитель Сибирского НИИ медицинской реабилитологии и профилактики, профессор Аркадий Медведев разработал способ лечения храпа на основе магнитной стимуляции.

Ученый, являющийся резидентом российского инновационного центра «Сколково», предложил спрятать большинство элементов устройства в подушку из упругого материала. В ней сделаны углубление для головы и подшейный валик, соединенный с блоком импульсной индукционной терапии. А в боковые стенки подушки вмонтированы два микрофона, регистрирующие дыхание.

Пациент с храпом, лежа на спине, получает сеанс магнитостимуляции. Комплекс регистрирует и анализирует звуки дыхания, а врач определяет режим индукционной терапии.

В среднем процедура, занимает от 5 до 25 минут с серией импульсов 10-60 «ударов» в минуту во время сна. Сеанс может быть прерван досрочно при прекращении звука храпа и восстановлении ритмичности дыхания.

Как отмечается, новинка прошла обкатку в Беларуси. В исследовании приняли участие больные систематическим храпом в возрасте от 35 до 55 лет.