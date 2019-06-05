На белорусах испытали разработку «Сколково» по борьбе с храпом

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Экс-руководитель Сибирского НИИ медицинской реабилитологии и профилактики, профессор Аркадий Медведев разработал способ лечения храпа на основе магнитной стимуляции.

Ученый, являющийся резидентом российского инновационного центра «Сколково», предложил спрятать большинство элементов устройства в подушку из упругого материала. В ней сделаны углубление для головы и подшейный валик, соединенный с блоком импульсной индукционной терапии. А в боковые стенки подушки вмонтированы два микрофона, регистрирующие дыхание.


Храп можно и нужно лечить

Пациент с храпом, лежа на спине, получает сеанс магнитостимуляции. Комплекс регистрирует и анализирует звуки дыхания, а врач определяет режим индукционной терапии.

В среднем процедура, занимает от 5 до 25 минут с серией импульсов 10-60 «ударов» в минуту во время сна. Сеанс может быть прерван досрочно при прекращении звука храпа и восстановлении ритмичности дыхания.

Как отмечается, новинка прошла обкатку в Беларуси. В исследовании приняли участие больные систематическим храпом в возрасте от 35 до 55 лет.

У абсолютного большинства пациентов неприятный звук прекратился через 2-8 минут от начала воздействия устройства, у остальных — стал менее интенсивным, пишет news.ru.
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Тэги: храп Персона: Аркадий Медведев

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