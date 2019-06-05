В четверг будет очень жарко – днем воздух прогреется до +30°С

/ Общество
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В четверг, шестого июня, теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы, будет формировать погоду на территории Беларуси.

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве регионов пройдут дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха:

  • минимальная ночью +13..+19°С (местами +10..+12°С);
  • максимальная в разгар дня +24..+30°С.
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Тэги: погода

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