Украинский рынок очень привлекателен для белорусской нефтепереработки, считают эксперты

Украинский рынок очень привлекателен для белорусской нефтепереработки. Такое мнение высказали белорусские и украинские эксперты 5 июня в Минске на заседании экспертно-аналитического клуба «Беларусь и Украина: перспективы развития отношений после украинских выборов».

«Украина для Беларуси — важнейшая страна поставки прежде всего нефтепродуктов, потому Беларусь заинтересована, чтобы Украина не выходила из зоны свободной торговли СНГ. Украинский рынок для Беларуси является приоритетным рынком нефтепродуктов, самым прибыльным и маржинальным», — считает белорусский эксперт в сфере энергетики и нефтехимии Татьяна Маненок.

По ее словам, с учетом российского налогового маневра ценность украинского рынка будет возрастать. При этом именно Россия является основным конкурентом Беларуси на украинском рынке нефтепродуктов. «В последние годы Беларусь снижает свою долю. За четыре месяца текущего года доля РФ на рынке нефтепродуктов составила 43%, Беларуси — 36%, хотя недавно Беларусь доминировала», — поясняет эксперт.

Маненок убеждена, что Беларусь пытается сохранить украинский рынок. В качестве примера она привела разрешение антимонопольного комитета Украины на покупку белорусским акционером части акций нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс».

Также она отметила успешную работу компании «Беларусьнефть» в выполнении сервисных работ, геологоразведки и операций по гидроразрыву пласта в сфере добычи газа. По словам Маненок, эта компания за два года работы на украинском рынке получила больше, чем на российском рынке за 10 лет.

Геннадий Рябцев, директор спецпроектов научно-технического центра «Психея» (Киев), также отметил, что белорусские сервисные услуги очень высоко ценятся на украинском рынке в силу качества и их низкой цены. По его словам, с белорусской компанией хотят работать не только государственные, но и частные структуры.

Рябцев отметил, что возможность импорта электроэнергии из Беларуси малореальна, поскольку в Украине выполняется план синхронизации с энергосистемой континентальной Европы и физического отсоединения от РФ. Украина разорвала все соглашения в рамках СНГ и не собирается их восстанавливать.

«В средне- и долгосрочной перспективе мы от Беларуси никуда не уйдем. Действительно на Беларусь приходится примерно треть потребляемых нефтепродуктов. Особенно большая зависимость по дизельному топливу и сжиженному нефтяному газу», — отметил эксперт.

Он считает, что Россия будет усиливать давление на Беларусь, и призвал не отдавать никому свои нефтеперерабатывающие активы. Также, по мнению Рябцева, прирост белорусского экспорта будет ограничивать диверсификация поставок. «У нас есть ряд законов, которые обеспечивают энергетическую безопасность Украины», — сказал Рябцев.

«Рисков много, но это полностью компенсируется привлекательностью украинского рынка для Беларуси. Эта привлекательность будет расти, так как отношения с Россией вряд ли наладятся ближайшие годы и десятилетия из-за продолжения гибридной войны, и место российских могут занять белорусские компании», — считает эксперт.