Порошенко раскритиковал результаты минских переговоров по Донбассу

Кучма анонсировал снятие блокады с Л/ДНР.

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Экс-президент Украины заявил, что возможным снятием экономической блокады с Л/ДНР Украина демонстрирует готовность стать на колени.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предложением украинской стороны в Трехсторонней контактной группе о снятии блокады с самопровозглашенных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.


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Порошенко напомнил, что 15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями как реакция на произвольный захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

«Что же изменилось с того времени? Со стороны оккупанта — ничегошеньки. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?», — добавил он.

Порошенко отметил, что Украина никогда не возражала против возобновления экономических связей, но в четком соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установления устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским собственникам.


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«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины! Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?», — написал Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что нельзя позволить России реализовать свой сценарий урегулирования ситуации на Донбассе.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: война на Донбассе Украина-Россия Персона: Леонид Кучма Петр Порошенко

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