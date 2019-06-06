Поезд метро с пассажирами сошел с рельсов в Японии

Инцидент произошел утром 6 июня на синей ветке метро Иокогамы.

В поезде находились от 120 до 130 пассажиров. В результате аварии никто не пострадал, сообщает NHK .

По данным Городского транспортного бюро, предварительной причиной инцидента является то, что во время ночной проверки работник метрополитена оставил на рельсах специальное оборудование. После открытия метро первый утренний поезд наехал на забытое сотрудником оборудование и сошел с рельсов. Из-за аварии некоторые участки метрополитена города не работают.

За всю историю местного метро с момента открытия в 1972 году это первый случай схода поезда с рельсов в городе.