Посол Австрии приняла белорусских производителей льна

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Стороны обсудили идею продвижения национального продукта белорусов на австрийский рынок.


Посольство Австрии в Минске переехало

Первая встреча с белорусскими производителями продукции изо льна была посвящена обсуждению совместной традиции использования данного натурального материала. Как в Австрии, так и в Беларуси лен принадлежит к экономическому, культурному и духовному наследию многих поколений. В связи с возникновением тенденции движения к устойчивому развитию, натуральным продуктам, здоровому образу жизни и креативному развитию культурных традиций, лен приобрел в Австрии новый имидж и вместе с тем новое значение.

Посол Австрии Алойзия Вёргеттер и Австрийское внешнеэкономическое бюро в Минске организовали первое информационное мероприятие, чтобы обратить внимание активных белорусских компаний, производящих льняную продукцию, на австрийский рынок. В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как текущее положение двустороннего экономического сотрудничества, рыночная конъюнктура Австрии, а также вопросы эффективного маркетинга для продвижения на австрийском рынке.
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Тэги: лён Беларусь-Австрия белорусский экспорт Персона: Алоизия Вёргеттер

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