Сожители из Чечерска убили соседа и подожгли его дом

СК завершил расследование дела об убийстве пенсионера. Обгоревшее тело 63-летнего мужчины нашли в ноябре на месте пожара в его доме.

По информации Следственного комитета, сосед потерпевшего вызвал экстренную службу и ликвидировал пожар до приезда сотрудников МЧС. На него пало подозрение, когда сотрудники ГКСЭ зафиксировали на найденном в сгоревшем доме теле резаные повреждения, характерные для насильственной смерти.

Причастных к умышленному лишению жизни хозяина дома установили и задержали. Ими оказались знакомые погибшего: 29-летний мужчина и его 23-летняя сожительница.

По версии следствия, обвиняемые похитили у мужчины около 300 рублей и бутылку водки. Затем сожители проникли в дом потерпевшего и нанесли ему многочисленные удары руками, ногами и колюще-режущими предметами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После этого сожители облили пол и тело погибшего бензином, и подожгли.

К сожителям применена мера пресечения в виде заключения под стражу.