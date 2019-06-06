Лавров рекомендовал журналистам меньше интересоваться отзывом Бабича

Министр иностранных дел Российской Федерации считает, что журналистов не должна сильно интересовать ситуация с отзывом посла России в Беларуси Михаила Бабича.

Такое мнение глава МИД РФ высказал в интервью РБК .

«Решение о назначении послов принимает президент, исходя из совокупности факторов, которые касаются задач продвижения наших отношений с соответствующей страной, и исходя из ситуаций, которые складываются у того или иного человека, работающего на посту посла. У всех бывают какие-то личные обстоятельства. На месте журналистов я бы не стал очень сильно этим интересоваться», — сказал Лавров.

«Не надо уподобляться телеграм-каналу "Незыгарь", который писал какую-то околесицу на эту тему. Явно кому-то захотелось из этого устроить скандальчик, но не получилось», — дополнил глава российского МИД.

30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью «в связи с переходом на другую работу». Послом в Беларуси он проработал около восьми месяцев.