Aviasales: этим летом белорусы чаще всего будут летать в Москву, Санкт-Петербург и Тбилиси

Аналитики туристического поисковика Aviasales.by изучили летние бронирования и выяснили, какие направления в этом сезоне пользуются особым спросом. Возглавляют рейтинг популярных маршрутов — Россия, Грузия и Украина.

Традиционно Москва, Санкт-Петербург и Тбилиси вошли в топ летних рейсов. Средний чек на перелеты — от 153 до 393 рублей. Кроме того, лидерами спроса стали Симферополь, Батуми и Киев, куда билеты обошлись белорусам в среднем от 277 до 550 рублей.

Также востребованными маршрутами на летние каникулы эксперты называют Тель-Авив, Сочи и Барселону. И если в среднем улететь на российский курорт можно за 433 рубля, то авиапутешествие в Испанию и Израиль обойдется от 520 рублей за билет в обе стороны.

Нужно отметить, что самым дорогим летним бронированием стал перелет бизнес-классом путешественника из Минска в Лос-Анджелес за семь тысяч рублей.

Кроме того, в списке небюджетных маршрутов замечены Лима, Нью-Йорк и Лас-Пальмас, куда за перелет туристы из Минска заплатили в среднем по 5,5 тысячи рублей.