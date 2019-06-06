Зеленский пожелал журналистам не давать никому спуска

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и призвал писать исключительно правду.

По его словам, в Украине много талантливых журналистов и он ценит в них то, что они «не дают расслабиться».

«Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуска никому — ни нынешним, ни бывшим, ни будущим», — написал Зеленский в Facebook.