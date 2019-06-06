Суд изменил приговор по делу о драке из-за трусов в бобруйском «секонде»

В Могилевском областном суде рассмотрели апелляцию по делу предпринимателя Николая Нарожного — владельца магазина б/у одежды «Евро-хенд», который подрался с покупательницей Алиной Нестерович из-за, предположительно, украденных ей б/у трусов.

13 марта Николай получил за вымогательство с применением насилия 3 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества и должен был выплатить потерпевшей тысячу рублей моральной компенсации. Свою вину предприниматель не признал и подал апелляционную жалобу на приговор, сообщает TUT.by .

Суд в Могилеве переквалифицировал обвинение Нарожному на принуждение к исполнению обязательств, назначил ему наказание в виде 2,5 лет «домашней химии» и освободил из-под стражи в зале суда. Компенсацию в тысячу рублей оставили в силе.

Николай провел в СИЗО почти 150 дней.

Потерпевшая Алина Нестерович подала возражение на апелляционную жалобу.