Суд изменил приговор по делу о драке из-за трусов в бобруйском «секонде»

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В Могилевском областном суде рассмотрели апелляцию по делу предпринимателя Николая Нарожного — владельца магазина б/у одежды «Евро-хенд», который подрался с покупательницей Алиной Нестерович из-за, предположительно, украденных ей б/у трусов.

13 марта Николай получил за вымогательство с применением насилия 3 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества и должен был выплатить потерпевшей тысячу рублей моральной компенсации. Свою вину предприниматель не признал и подал апелляционную жалобу на приговор, сообщает TUT.by.


Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

Суд в Могилеве переквалифицировал обвинение Нарожному на принуждение к исполнению обязательств, назначил ему наказание в виде 2,5 лет «домашней химии» и освободил из-под стражи в зале суда. Компенсацию в тысячу рублей оставили в силе.

Николай провел в СИЗО почти 150 дней.

Потерпевшая Алина Нестерович подала возражение на апелляционную жалобу.
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Тэги: секонд-хенд драка Евро-хенд Персона: Николай Нарожный Алина Нестерович Город: Бобруйск

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