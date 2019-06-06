Беларусь хочет застроить Владимирскую область жильем

Посол Беларуси в России Владимир Семашко предлагает активизировать сотрудничество в сфере строительства жилья и объектов городской социальной инфраструктуры во Владимирской области.

Об этом он заявил во время встречи с главой Владимирской области Владимиром Сипягиным 5 июня в ходе ХXIII Петербургского международного экономического форума.

В частности, как сообщает посольство, дипломат предложил рассмотреть вопрос о строительстве во Владимире «Белорусского квартала», о возведении жилых и социально-культурных объектов в крупных населенных пунктах региона.

«Белорусские проектные и строительные организации готовы участвовать в реализуемых в области программах по строительству жилья, в том числе по принципу комплексной застройки с возведением объектов социального назначения; в строительстве и ремонте автомобильных дорог общего пользования», — сказал Семашко.