Беларусь хочет застроить Владимирскую область жильем

/ Экономика
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко предлагает активизировать сотрудничество в сфере строительства жилья и объектов городской социальной инфраструктуры во Владимирской области.

Об этом он заявил во время встречи с главой Владимирской области Владимиром Сипягиным 5 июня в ходе ХXIII Петербургского международного экономического форума.


Фотофакт. В Калужской области построили белорусский квартал и начали новый

В частности, как сообщает посольство, дипломат предложил рассмотреть вопрос о строительстве во Владимире «Белорусского квартала», о возведении жилых и социально-культурных объектов в крупных населенных пунктах региона.

«Белорусские проектные и строительные организации готовы участвовать в реализуемых в области программах по строительству жилья, в том числе по принципу комплексной застройки с возведением объектов социального назначения; в строительстве и ремонте автомобильных дорог общего пользования», — сказал Семашко.
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Тэги: Беларусь-Россия белорусский квартал МАПИД МАЗ белорусские строители Персона: Владимир Семашко Город: Владимир

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