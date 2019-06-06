Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Строчка самой известной в мировом христианстве молитвы изменилась по одобрению главы католической церкви.

Франциск официально разрешил изменить текст самой известной в христианстве молитвы — «Отче наш». О нововведении сообщил сайт Ucatholic .

Известно, что в молитве изменилась лишь фраза об искушении. Так отныне вместо «и не введи нас в искушение» стоит говорить «не дай нам поддаться искушению».

Католический лидер считает, что предыдущая формулировка подразумевает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет. По мнению Папы Римского, это не так.

«Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам испытывать искушение, но мы должны сами сделать выбор», — заявил Франциск.