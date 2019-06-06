Совет ЕС одобрил увеличение консульского сбора с 60 до 80 евро

Совет Евросоюза принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым консульский сбор увеличится с 60 до 80 евро, сообщается на сайте Совета ЕС.

Ожидается, что новые правила облегчат и ускорят прохождение визовых процедур для законопослушных путешественников. В частности заявление на получение визы можно будет подавать не за три, а за шесть месяцев до предполагаемой поездки, но не позднее чем за 15 дней. Кроме того, будут гармонизированы подходы, согласно которым срок действия выдаваемых многократных виз для постоянных путешественников с положительной визовой историей можно будет постепенно увеличивать до пяти лет.

Визовый сбор решено повысить для того, чтобы государства — члены ЕС могли «лучше покрывать расходы на оформление виз», но так, чтобы «не отпугнуть заявителей на получение визы». Вместе с тем в изменениях Визового кодекса предусмотрена возможность пересматривать размер сбора каждые три года.

Изменения в кодекс вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале ЕС.

В случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро. Увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан.