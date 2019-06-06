Актер Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в реанимацию

Популярный советский и российский актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован сегодня в одну из московский клиник.

Медики оценивают состояние его здоровья, как тяжелое – актер находится в реанимации без сознания.

По информации РЕН ТВ , утром ему стало плохо. Приехавшая скорая доставила его в больницу.

В фильмографии любимого миллионами актера такие работы, как «Сибириада», «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Где находится нофелет?», «Артистка из Грибова», «За прекрасных дам!», «Бабник», «Воздушные пираты», «Новый Одеон», «Устрицы из Лозанны», «Альфонс», «Импотент», «Классик», «День святого Валентина», «Мастер и Маргарита», «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Украсть Бельмондо», «Кухня» и многие другие.