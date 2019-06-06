Виталий Булыга уволен из ФК «Динамо-Минск»

Очередные кадровые новости пришли из стана футбольного клуба «Динамо-Минск». Вслед за генеральным директором клуба и тренерским штабом, который готовил команду к сезону, «бело-голубых» покинул еще один топ-управленец.

Фото пресс-службы ФК «Динамо-Минск»

Как сообщили в пресс-службе «Динамо», принято решение прекратить сотрудничество с начальником команды Виталием Булыгой. Договор расторгнут по соглашению сторон.

Виталий в прошлом известный белорусский нападающий, сыгравший за национальную сборную Беларуси 37 матчей (8 голов).

Напомним, 30 мая пост генерального директора клуба покинул Сергей Перников, а 31 мая был уволен главный тренер Роман Пилипчук.