«МТБанк» и Visa выводят на рынок Беларуси технологию бесконтактной оплаты платежными кольцами

Белорусы смогут совершать бесконтактные платежи не только смартфонами и умными часами, но и платежными кольцами. Запуск совместного проекта анонсирован в Минске 6 июня в рамках конференции Visa Cashless Summit.

Выход на белорусский рынок новой технологии стал возможен благодаря партнерству «МТБанка» и компании Visa.

Как пояснили в «МТБанке», чтобы совершать оплату с помощью платежного кольца, нужно просто поднести его к терминалу с возможностью приема бесконтактных платежей — операция будет выполнена автоматически. Для совершения оплаты не понадобится ни карточка, ни смартфон.

Платежи в одно касание базируются, как и в случае с традиционной банковской картой, на специальном чип-модуле, поддерживающем бесконтактную связь.

Платежное кольцо создано с учетом последних тенденций в разработке гаджетов. С ним можно нырять на глубину до 50 метров, оно не повреждается при падении, не требует подзарядки и работает полностью автономно.

Если оно будет случайно утеряно, то заблокировать доступ к счету можно будет в считанные секунды, как и банковскую карточку.

Платежные кольца Visa станут доступны белорусам в июле. Их стоимость пока не анонсируется.