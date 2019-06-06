«Приорбанк» тестирует приложение, позволяющее использвать смартфон в качестве pos-терминала

В Беларуси начинается тестирование технологии Tap to phone, которая превращает любой смартфон с чипом NFC в платежный терминал.

Специальное мобильное приложение было представлено на Visa Cashless Summit. Пилотный проект был разработан «Приорбанком» совместно с IBA при поддержке Visa.

Основная задача новой технологии — упростить безналичные расчеты в сфере услуг и розничной торговли. Она позволит кардинально снизить затраты бизнеса на внедрение бесконтактных платежей и сделать эквайринг более доступным.

Технология фактически полностью заменяет pos-терминалы на их цифровой аналог. Оплата может приниматься как бесконтактными банковскими картами, так и смартфонами, часами и другими девайсами с NFC.

Все платежи Tap to phone защищены по тем же высоким стандартам Visa, что и обычные бесконтактные платежи.

Пока технология находится в тестовом режиме. После завершения пилотного проекта возможность пользоваться приложением будет предоставлена компаниям, которые находятся на обслуживании в «Приорбанке».