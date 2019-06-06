Нацбиблиотека просит деньги на облачные технологии

В государственном бюджете на 2020 год нужно предусмотреть меры финансовой поддержки перевода ресурсов учреждений сферы культуры в облачные технологии. Такое мнение на открытии VIII научно-практической конференции «Электронная культура» 6 июня в Национальной библиотеке Беларуси (НББ) высказал директор библиотеки Роман Мотульский.

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По его словам, сегодня функционирование обособленных локальных сетей учреждений сферы культуры, каким бы совершенным ни было их наполнение, совершенно не соответствует требованиям современности и не может удовлетворить запросы общества.

«Каждое учреждение культуры много сделало в сфере информатизации, — сказал Мотульский. — Но мы прекрасно понимаем, что у нас еще много работы в рамках сформулированной более 10 лет назад задачи по конвергенции информационных ресурсов основных учреждений культуры, в первую очередь библиотек, музеев, архивов. Сама конвергенция ресурсов происходит довольно медленно. А нашим пользователям в лице, например, наших детей совершенно безразлично, чей это конкретный ресурс, им нужны конкретные ответы на простые вопросы, которые они формулируют».

«Иметь сейчас сайт, обеспечить продажу билетов в онлайн-режиме по всему миру, оплату в любой валюте — это обыденность сегодняшнего дня, рутина, которую даже не стоит обсуждать. То, о чем стоит говорить, о чем стоит думать, это выполнение указа главы государства о переходе государственных организаций в облачные технологии. Это то, в чем работает весь мир, это то, в чем работают передовые отрасли в нашей стране», — подчеркнул директор НББ.

Мотульский сообщил, что в этом году Национальная библиотека уже частично перевела свои ресурсы в облако, однако полностью завершить процесс информатизации на уровне, отвечающем требованиям современности, «без необходимой надежной финансовой поддержки и общей инфраструктуры невозможно».

«Тем более невозможно перевести в облака региональные учреждения культуры, не имея инфраструктуру связи, — сказал он. — Обслуживание технологий в облаках, которые с экономической точки зрения весьма эффективны, с социальной — вообще вопросов нет об их эффективности, требует консолидации финансовых ресурсов на уровне страны».

«Сегодня мы находимся на этапе формирования бюджета на следующий год, наверное, это одна из тех тем, которые мы должны поднимать. Если мы технологически хотим соответствовать мировому уровню, требованиям по тем задачам, которые ставит государство, мы должны материально и финансово их поддерживать. Бесспорно, это должно найти отражение в программе развития культуры до 2025 года», — добавил глава НББ.