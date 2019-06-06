Посол Мезенцев рассказал, как будет добиваться доверия белорусов к России

Настороженность гражданского общества Беларуси по отношению к России нужно преодолевать большей открытостью, заявил на брифинге 6 июня новый посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Журналисты спросили у дипломата, каким образом он намерен нивелировать настороженность и подозрения к России, которые возникли у части белорусского общества на фоне сложившихся за последние полгода отношений между двумя государствами.

«Какие-то споры, которые могут возникать даже в семье, какие-то вопросы, которые требуют ответов по теме белорусско-российских отношений, надо рассматривать через призму стратегического партнерства и той удивительной практики многолетних отношений, которые наши народы, представители властных структур, представители администрации регионов выстроили. Это их важнейший результат. Не видеть этого, недооценивать это, на мой взгляд, неправильно», — заявил Мезенцев.

Российский посол убежден, что «предложения, которые готовят стороны по реализации Союзного договора, совершенствованию, взаимоувязыванию и координации шагов, подчеркивают, что потенциал Союзного договора велик, что можно много очень сделать во благо двух стран на фундаменте учета национальных интересов».

«Что касается напряжения, которое вы отмечаете в части гражданского общества Беларуси, то отношение к этому должно быть самое внимательное. Как к этому подступать, вы спрашиваете? Только с большей открытостью, объяснением того, что кажется недосказанным, и пояснением тех шагов, которые, будучи представленными самым широким образом, позволяют лучше понимать партнера», — подчеркнул дипломат.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрий Мезенцев был назначен послом в Беларуси 30 апреля указом президента Владимира Путина. В Минск дипломат прибыл 2 июня.

На посту посла РФ Мезенцев сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию в Минске лишь около восьми месяцев. Как считают эксперты, причиной увольнения Бабича стали напряженные отношения с белорусским руководством.