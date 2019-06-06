Европейцы передали Нацбиблиотеке цифровые копии белорусских букварей XVII-XVIII веков

Национальная библиотека Беларуси получила от коллег из Европы цифровые копии белорусских букварей, изданных 300-400 лет назад, сообщил БелаПАН заместитель директора учреждения по научной работе и издательской деятельности Алесь Суша.

«Когда в прошлом году мы праздновали 400-летие белорусского букваря, то работали с цифровой копией самого древнего, — сказал он. — Затем мы продолжили развивать этот проект. Так, в этом году мы активно искали старые белорусские буквари в других собраниях. В частности из Дании, некоторых библиотек других стран — преимущественно из Европы — нам передали цифровые копии букварей XVII-XVIII столетий».

«Сам по себе это очень интересный материал, поскольку эти издания в Беларуси совершенно не сохранились. Самый древний букварь, которым мы располагаем, датируется серединой XVIII века. Более старые оригиналы можно найти только в Швеции, Дании, Великобритании, Германии — где угодно, но, к сожалению, не на той земле, где они использовались. Из-за использования они просто были зачитаны до дыр», — отметил Суша.

Презентация факсимильного издания первого белорусского «Букваря» состоялась в августе прошлого года. Оригинал книги был издан в 1618 году в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в местечке Евье (сейчас Вевис). Воспроизвести книгу удалось благодаря совместным усилиям Библиотеки почетного общества Миддл Темпл, посольства Беларуси в Великобритании, белорусских министерств культуры и образования, Международной ассоциации белорусистов, БГУ, а также Европейского банка реконструкции и развития и «Белинвестбанка».