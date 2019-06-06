Посол Мезенцев раскрыл напутствие, которое дал ему Путин

В своей работе новый российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев намерен делать все, чтобы отношения Беларуси и России стали еще более результативными. Об этом он заявил 6 июня на брифинге в белорусской столице.

«Главная установка, которую дают глава государства и министр иностранных дел любому послу в рамках его задач, — делать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений между нашей страной и Республикой Беларусь была еще более результативной, чтобы это чувствовали люди, чтобы традиции братских народов, национальной славянской культуры, экономического взаимодействия, возможность и готовность брать друг у друга, перенимать лучший опыт в экономических и социальных практиках приносили гражданам достаток, комфорт, уверенность, чтобы они свои планы, планы своих семей соотносили с планами двусторонних отношений и с планами своих государств», — сказал Мезенцев.

Отвечая на вопрос, будет ли его дипломатическая практика отличаться от практики его предшественника Михаила Бабича, Мезенцев отметил, что не может сравнивать.

«Я не был знаком с практикой Михаила Викторовича Бабича, — сказал он. — Я понимаю с учетом моего дипломатического опыта, в том числе в китайской столице генсеком ШОС, что любая дипломатическая практика характеризуется рядом черт: открытостью, искренностью, максимальным вниманием к людям, своим собеседникам, партнерам и коллегам».

По словам Мезенцева, он бы хотел, чтобы двери российского посольства были «широко распахнуты для наших друзей и коллег».