БНК рассчитывает на победу Статкевича на президентских выборах

/ Выборы
Просмотров: 242

Пути выхода страны из системного кризиса обсудили с жителями Гродно лидеры Белорусского национального конгресса (БНК) Николай Статкевич и Евгений Афнагель. Встреча прошла в Центре городской жизни 6 июня.

Евгений Афнагель, представитель «Европейской Беларуси», заявил, что ближайшие два года будут судьбоносными. По его мнению, в этот период белорусы могут окончательно потерять свою «даже формальную» независимость.


«Выборы себя» Лукашенко назначил на 2020-й

БНК намерен принять участие в предстоящих парламентских и президентских выборах и рассчитывает на победу своего кандидата Николая Статкевича, что позволит «свергнуть диктатуру».

По мнению Статкевича, Беларусь — «самая рабская и бедная страна Европы». Политик, сославшись на международный опыт, отметил, что мирный путь перемен в два раза эффективнее других методов. По его словам, достаточно, чтобы на улицы вышло 3,5% населения, но в течение долгого времени.

«Что мы можем сделать, чтобы защитить свою страну? Чтобы была понятна наша воля... Нужно готовить себя к защите родины», — заявил Статкевич.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Белорусский национальный конгресс Персона: Евгений Афнагель Николай Статкевич Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Лидия Ермошина: парламентские выборы 2019 года досрочными не будут

Лидия Ермошина: парламентские выборы 2019 года досрочными не будут

«Выборы себя» Лукашенко назначил на 2020-й

«Выборы себя» Лукашенко назначил на 2020-й

Гадание на электоральной гуще. Какие выборы Лукашенко объявит первыми

Гадание на электоральной гуще. Какие выборы Лукашенко объявит первыми

У белорусской оппозиции опять проявился синдром взаимного недоверия

У белорусской оппозиции опять проявился синдром взаимного недоверия