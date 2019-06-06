БНК рассчитывает на победу Статкевича на президентских выборах

Пути выхода страны из системного кризиса обсудили с жителями Гродно лидеры Белорусского национального конгресса (БНК) Николай Статкевич и Евгений Афнагель. Встреча прошла в Центре городской жизни 6 июня.

Евгений Афнагель, представитель «Европейской Беларуси», заявил, что ближайшие два года будут судьбоносными. По его мнению, в этот период белорусы могут окончательно потерять свою «даже формальную» независимость.

БНК намерен принять участие в предстоящих парламентских и президентских выборах и рассчитывает на победу своего кандидата Николая Статкевича, что позволит «свергнуть диктатуру».

По мнению Статкевича, Беларусь — «самая рабская и бедная страна Европы». Политик, сославшись на международный опыт, отметил, что мирный путь перемен в два раза эффективнее других методов. По его словам, достаточно, чтобы на улицы вышло 3,5% населения, но в течение долгого времени.

«Что мы можем сделать, чтобы защитить свою страну? Чтобы была понятна наша воля... Нужно готовить себя к защите родины», — заявил Статкевич.