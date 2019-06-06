В пятницу в Беларуси будет очень жаркая погода

В последний день рабочей недели на территории Беларуси погоду будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью в некоторых, а днем в основном в юго-западных и центральных регионах, пройдут дожди.

Местами прогремят грозы; днем при грозах – ливни, возможен град.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха:

минимальная ночью +13..+19°С;

максимальная днем +25..+31°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.