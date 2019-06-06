В пятницу в Беларуси будет очень жаркая погода
В последний день рабочей недели на территории Беларуси погоду будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью в некоторых, а днем в основном в юго-западных и центральных регионах, пройдут дожди.
Местами прогремят грозы; днем при грозах – ливни, возможен град.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха:
- минимальная ночью +13..+19°С;
- максимальная днем +25..+31°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.